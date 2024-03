Porsche Digital razvija nove voditelje: Možete li se pronaći u njihovim zahtjevima

Kako su u tome uspjeli i kakvim se vrijednostima vode, otkrila nam je Draženka Levačić , HR generalist u tvrtki Porsche Digital Croatia, u kojoj od siječnja prošle godine provode interni Leadership program . A zašto su se odlučili na takav potez? Radi organizacijskog rasta, odgovara nam Levačić. Kako je tvrtka rasla, rasla je i potreba za novim voditeljima , uz nekoliko ključnih pitanja: kako će znati da je netko spreman preuzeti ulogu voditelja, koje su to vještine koje osoba mora imati da bi bila dobar voditelj, kako će biti sigurni da ta osoba dijeli njihove vrijednosti i ima isti leadership mindset.

'Sadržaj programa se ne razlikuje ovisno o senioritetu jer je kreiran na način koji je jednako relevantan manje iskusnom voditelju , kao i onom iskusnijem . Imali smo polaznike koji su nakon ovog programa prvi put vodili ljude, a imali smo i one koji imaju višegodišnje iskustvo u vođenju ljudi u drugim kompanijama.

A što točno danas zaposlenici traže pri odabiru tvrtke, kakve vještine pak traže poslodavci i koliko se to mijenjalo tijekom godina? Levačić kaže da se primarno mijenjaju popularnost i raširenost određenih tehnologija, no da 'iza toga stoji način razmišljanja i razumijevanje koncepata, a to ostaje bezvremensko'.

'Zaposlenici primarno žele tvrtku u kojoj se mogu razvijati i učiti, u kojoj imaju zdravu radnu okolinu tako da mogu izraziti svoje ideje i istraživati nove opcije, zajedno učiti i dijeliti dobre prakse. Žele voditelje koji podržavaju njihov razvoj i mare za njihovo zadovoljstvo te žele biti prepoznati za svoj rad', ističe Levačić.

Pojašnjava da pri odabiru voditelja imaju puno kriterija, no istovremeno ne očekuju da će oni besprijekorno ispunjavati sve njih.

'Ono što želimo je identificirati područja u kojima ima prostora za napredak te radimo na tome u sklopu programa. Smatramo da voditelj treba biti netko orijentiran na ljude i empatičan za njihove probleme; netko tko se jasno izražava i hrabar je u rješavanju teških situacija i davanju neželjenog feedbacka; netko nesklon konfliktima i fleksibilan za uvažavanje tuđe perspektive; netko samokritičan tko stoji iza svojih grešaka; netko tko u timu motivira i potiče na pozitivnu promjenu te netko tko uvijek vidi širu sliku', kaže naša sugovornica.