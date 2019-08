Ponestaje vam prostora na iPhoneu? Isprobajte ovaj trik

Ako ste ikad pogledali sadržaj vašeg telefona i zapitali se kako izbrisati tajnovitu stavku 'ostalo', ne brinite - postoji način

Ponestaje vam prostora na iPhoneu a nemate iCloud pretplatu? Postoji šansa da već znate trikove za oslobađanje prostora na iPhoneu poput brisanja neželjene glazbe, aplikacija, glazbe i videa, no postoji još jedna metoda koja sanira tajnovitu stavku koju iOS naziva 'ostalo' ili 'other '.

Kako stati na kraj kategoriji 'ostalo'?

Prvo što možete napraviti je počistiti vaš Safari preglednik. Sve što trebate napraviti je ući u njegove postavke putem izbornika za postavke i izabrati stavku 'Očisti povijest i podatke stranica'.

Drugi glavni krivac vjerojatno je vaš email. Ako na uređaj spremate puno poruka bez da ih brišete, one mogu zauzeti jako puno prostora. Kako biste to izbjegli, nastojte ne pohranjivati poruke s masivnim privicima. Aplikacija Mail također ima svoj cache koji s vremenom zna postati prilično velik. Nažalost, ne postoji jednostavni način kako ga počistiti, no ako to odlučite, napravite to brisanjem i ponovnim dodavanjem vašeg emaila unutar postavki.