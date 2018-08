Ovih pet trikova za Windows 10 pomoći će vam da se usredotočite na posao

1/5

Windows 10 dolazi s hrpom oku ugodnih animacija koje ga čine modernim, privlačnim i elegantnim. Ako vam one počinju ići na živce, možete ih isključiti.

Opcije za gašenje animacija pronaći ćete u izborniku za postavke, odnosno Settings > Ease of Access > Display. Pod kategorijom za pojednostavljivanje i personalizaciju Windowsa pod imenom Simplify and personalize Windows, moguće je isključiti animacije, prozirnost, kao i samoskrivajuće pokazatelje za skrolanje.

Ako želite više opcija, uvijek možete u polje za pretragu upisati performance i tamo podesiti izgled i ponašanje Windowsa u izborniku Adjust the appearance and performance of Windows. Ako bolje pogledate tamo ćete pronaći vizualne efekte pod izbornikom Visual Effects gdje ćete moći isključiti još više vizualnih elemenata. Poanta svega ovoga je da ćete smanjenjem količine vizualnih detalja sebi dati manje stvari koje vam odvlače pažnju te usput i malo ubrzati računalo.