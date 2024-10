Otac dinamita kojeg su prozvali 'trgovcem smrću': Tko je bio Alfred Nobel

Premda se nije ženio, navodno je imao dvije velike ljubavi - barunicu Bertu Kinsky te Sophie Hess, Austrijanku koja ga ostavila zbog mladog činovnika.

Bertha Kinsky udala se za baruna Von Suttnera, a ostala je u nekoj vrsti veze s Nobelom do kraja njegova života. Bila je pacifistica i smatra se da je ona uvelike zaslužna za to što je među Nobelove nagrade uvrštena i ona za mir. Sama je postala prva žena koja je dobila tu nagradu, i to devet godina nakon njegove smrti, 1905. godine, piše Povijest.hr.

Mnogi se pitaju zašto kemičar Nobel nije predvidio nagradu za matematiku. Za to postoji nekoliko objašnjenja, među ostalim i ono da je za to kriva neka žena koju je navodno volio, a bila je ljubavnica poznatog švedskog matematičara Goste Mittag-Lefflera. No taj trač nije potkrijepljen povijesnim dokazima.