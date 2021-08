Osim što unose svježinu u dom, novi LG-evi klima-uređaji brinu i o zdravlju

Modeli za 2021. godinu osiguravaju svjež, pročišćen i rashlađen zrak uz sterilizaciju 99,9% bakterija te manju potrošnju električne energije

LG Electronics (LG) i ove sezone ponovno postavlja nove standarde u industriji sa svojim inovativnim rješenjima za klimatizaciju stambenih prostora. Klima-uređaji DUALCOOL Deluxe i ARTCOOL Mirror dolaze s izvanrednim mogućnostima rashlađivanja, ali i novom naprednom UV LED tehnologijom UVnanoTM koja s pomoću ultraljubičastog LED svjetla uklanja 99,99% bakterija kako bi ventilator, koji generira strujanje zraka, ostao čist. Uz to, oba modela nude odlične performanse i praktičnost, a svojim minimalističkim dizajnom uklapaju se u svaki stambeni prostor te dolaze s čak 5 godina jamstva.

LG je sustav filtracije novih klima-uređaji objedinio u Aircare Complete Systemu, što označava sveobuhvatni sustav filtracije koji doprinosi smanjenju alergena i štetnih bakterija kako bi se osigurao čist i svjež zrak. Tako osim tehnologije UVnanoTM, svi ovogodišnji modeli posjeduju i značajku automatskog čišćenja (Auto Cleaning) koja sprečava stvaranje bakterija i plijesni na izmjenjivaču topline te osigurava ugodnije i udobnije okruženje za korisnike. Tu su i predfiltar koji služi kao prva linija obrane od velikih čestica prašine te ionizator Plasmaster koji sprečava nakupljanje bakterija i neugodne mirise. LG-evi klima-uređaji imaju i ugrađen kompresor DUAL Inverter te za rad koriste visokoučinkovitu i ekološki prihvatljivu radnu tvar R32 čime štede energiju i čuvaju okoliš. Za zdravije i ugodnije okruženje te jednostavno i praktično korištenje zaslužne su i Wi-Fi povezivost, umjetna inteligencija ThinQTM te niz drugih pametnih značajki ili naprednih tehnoloških rješenja . Osim toga, svi modeli LG-evih klima-uređaja za 2021. dolaze s daljinskim upravljačem koji ima pozadinsko osvjetljenje.

LG-evi klima uređaji za 2021. godinu kompatibilni su s AI zvučnicima koje pokreću Google Assistant ili Google Home, a zahvaljujući ugrađenom Wi-Fi modulu njima se može praktično upravljati putem besplatne aplikacije ThinQTM za iOS i Android uređaje s bilo koje lokacije. Članovi kućanstva pritom mogu imati različite personalizirane opcije, odnosno pohraniti vlastiti odabir temperaturnih uvjeta, ili, primjerice brzine ventilatora. Aplikacija uključuje i funkciju Smart Diagnosis kojom se izravno na telefonu može provjeriti stanje postavki, instalacija ili eventualne poteškoće u radu uređaja.

„Novi LG-evi klima-uređaji za 2021. godinu s tehnologijom UVnanoTM stvaraju sigurno i ugodno okruženje za cijelu obitelj, a uz to donose uštede, tihi rad i pouzdanost. Osim toga, LG-eve napredne tehnologije koje rashlađuju ili griju te čiste zrak, pametna Wi-Fi povezivost te moderan dizajn novih klima-uređaja zadovoljavaju sve potrebe suvremenih korisnika. To je osobito bitno u trenutnim okolnostima kad su nam čist i svjež zrak te zdravlje i sigurnost u sredini u kojoj boravimo važniji no ikad prije ”, poručio je Alen Bjeliš, voditelj prodaje proizvoda i rješenja za klimatizaciju u LG-u Hrvatska.