Stiže Foundry, proceduralno generirani miks Factorija i Satisfactoryja

Paradox u posljednje vrijeme pokušava pronaći nove načine kako spriječiti igrače da odu spavati u razumno vrijeme. Od nedavno najavljene simulacije kolonije Stardeus i Sims klona Life By You, pa sve do nedavno objavljenog Foundryja, asortiman igara građenja sve je veći, piše PC Gamer.

Foundry će izdati Paradox Interactive, dok je za razvoj odgovoran Channel 3 Entertainment. Riječ je o beskonačnom, proceduralno generiranom svijetu u kojem nam je zadatak izgraditi veliku tvornicu. Zahvaljujući voxel tehnologiji, igrači će navodno svaki komadić mape moći uništiti i zamijeniti zgradama ili novim terenom.