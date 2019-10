Notifikacije na Androidu: Kako ih obuzdati?

Podsjetnici na smartfonima vrlo su korisna značajka koja pametne telefone pretvara u učinkovite planere, no oni isto tako mogu postati naporni i destruktivni ako ih im dozvolimo da rade sve što žele

Android dolazi s uključenim 'prekidačem' za sve notifikacije, kao i opcijama za manje stvari stvari poput utišavanja specifične skupine kontakata. Opcija se zove 'Ne smetaj' ili Do Not Disturb , a moguće ju je pronaći u postavkama uređaja. Evo kako ju možete prilagoditi svojim potrebama.

Kako modificirati značajku Do Not Disturb?

Android omogućava modificiranje postavki značajke Don Not Disturb pujtem aplikacije za postavke, odnosno Settings. Moguće ga je također postaviti da se automatski pali zavisno o događajima u kalendaru ili vremenu na satu. Za izmjenu ovoga odite u Settings > Sound > Do Not Disturb preferences.

Odite na stavke prioritetnih podsjetnika pritiskom na Priority only allows. Ovdje promijenite sve što smatrate da vam ne odgovara. Primjerice, možete isključiti podsjetnike i događaje, a usput dozvoliti svima ili nekima da vas zovu. Opcije za dozvolu poziva su: no one (nitko), anyone (bilo tko), contacts only (samo kontakti), or starred contacts only (samo izabrani kontakti).

Nakon što ste dovršili promjene, prebacite se na blokiranje vizualnih smetnji, odnosno Block visual disturbances. U ovom izborniku možete birati želite li spriječiti notifikacije kada je ekran upaljen ili spriječiti ih da pale ekran.

Konačno, tu su automatska pravila odnosno Automatic rules > Add more > Event/Time gdje je moguće napraviti potpuno novo pravilo. Možete, primjerice, aktivirati Do Not Disturb u određenom datumu u kalendaru ili u određeno vrijeme dana. Moguće je birati tri moda: Priority only (samo prioriteti), Alarms only (samo alarmi) ili Total Silence (poptuna tišina).