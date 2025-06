Njemački startup planira prevesti cijeli internet za samo 18 dana

Startup iz Kölna, procijenjen na oko dvije milijarde dolara, tako se svrstava među kompanije koje koriste najnaprednije AI hardverske platforme u potrazi za sljedećom generacijom jezičnih alata. DeepL se pozicionira kao ozbiljna alternativa Google Translateu, s vlastitim modelima koji su mnogim korisnicima već prepoznati po preciznosti i kvaliteti.

'Cilj je omogućiti našim istraživačima puno veću računalnu snagu kako bi mogli razvijati još naprednije modele', rekao je glavni znanstvenik DeepL-a, Stefan Mesken, za CNBC.

Nova infrastruktura također će unaprijediti DeepL-ove proizvode poput Clarify, alata predstavljenog ove godine, koji korisnicima postavlja dodatna pitanja kako bi se osigurala točna interpretacija konteksta tijekom prevođenja. 'Tehnički to do sada jednostavno nije bilo izvedivo. No sada, uz napredak naše nove generacije sustava, to je konačno moguće. Takve iskorake neprestano tražimo', dodao je Mesken.