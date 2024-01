Naoružajte se strpljenjem: ChatGPT Store je otvoren, znate li kako ga koristiti?

Evo kako doći do nje i pronaći alate koji su vam potrebni.

OpenAI je nedavno otvorio GPT Store, u kojoj nudi izbor prilagođenih GPT-ova koje je izradila zajednica sa specijaliziranim robotima za brbljanje u rasponu od pisanja i dizajna do programiranja i podizanja produktivnosti.

Za pristup i korištenje nove GPT trgovine potrebna je pretplata na ChatGPT. Samo korisnici s korisničkim računima za ChatGPT Plus, ChatGPT Teams ili ChatGPT Enterprise moći će koristiti katalog prilagođenih GPT-ova.

4) Kada pronađete GPT koji želite isprobati, kliknite ga kako biste otvorili pojedinačnu GPT stranicu.

5) Na GPT stranici vidjet ćete informacije o tome što taj model nudi.

6) Nakon testiranja GPT-ja koji dobro rješava vaš problem, kliknite naziv GPT-ja u gornjem lijevom kutu stranice, zatim kliknite Keep in sidebar u bočnoj traci. Time ćete spremiti taj GPT na bočnu traku zajedno s vašom poviješću razgovora radi lakšeg budućeg pristupa.

Imajte na umu kako GPT Store trenutno nije naročito nije pregledan i nema sustav ocjenjivanja, niti išta slično što bi vam moglo pomoći u snalaženju.

Dok se u OpenAI-ju ne odluče na uvođenje takvog sustava prepušteni ste sami sebi i vlastitoj procjeni.

Isplati li se nadograditi na ChatGPT Plus za korištenje prilagođenih GPT-ova?

Ako vas GPT-ovi zanimaju ili su vam potrebni za posao ili obrazovanje, vjerojatno se isplati izdvojiti 20 američkih dolara kako biste vidjeli vidjeli što se sve nudi.

Uz to, unaprijed pripremljeni GPT-ovi trebali bi pojednostaviti postavljanje upita, što bi vama moglo olakšati život. Pogotovo ako uspijete naći nešto što rješava konkretan problem s kojim ste suočeni, piše Make Use Of.