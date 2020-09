Messenger ima novu opciju; isprobajte je s prijateljima već danas

Facebook Messenger je ubacio Watch Together, novu značajku koja omogućava vama i prijateljima da zajedno gledate videa

I to smo dočekali. Facebook Messenger se pridružio krdu i također ubacio opciju sinkroniziranog gledanja videa. Kompanija ovu značajku zove Watch Together, a pomoću nje planira omogućiti gledanje Facebook Watch videa unutar aplikacije dok u isto vrijeme prenosi video poziv. Globalna isporuka značajke počinje danas, a bit će dostupna na iOS i Android uređajima.

Da biste koristili Watch Together, prvo povucite prstom prema gore u video pozivu ili u Messenger Roomu i prstom pritisnite na Watch Together, objašnjava The Verge. Facebook će vam predložiti videe koje bi vas mogli zanimati, no također daje opciju biranja kategorija ili pretrage za nekim specifičnim videom. Video možete gledati sa do osam drugih ljudi unutar Messenger videa ili sa čak 50 ljudi u Messenger Roomu.