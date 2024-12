Mercku M6s efikasno proširuje internetski domet

Mercku M6s dolazi s WHEMS antenom koja povećava domet i stabilnost signala, podržavajući brzine do 3.000 Mbit/s, što zadovoljava potrebe kućnih i poslovnih korisnika. MU-MIMO tehnologija omogućava istovremeno povezivanje većeg broja uređaja. Uz to, podržava QoS (Quality of Service) postavke, koje omogućuju priorititizaciju određenih uređaja ili aplikacija, osiguravajući optimalne performanse za aktivnosti poput video poziva ili online igranja. Sve ove postavke lako se konfiguriraju putem intuitivne mobilne aplikacije.

Sigurnosne značajke uređaja uključuju WPA3 enkripciju, koja štiti korisničke podatke od neovlaštenog pristupa. Gostujuća mreža omogućava sigurno dijeljenje interneta s posjetiteljima bez davanja pristupa glavnoj mreži. Podrška za IPv6 osigurava kompatibilnost s budućim internet standardima, pružajući veću sigurnost i poboljšane performanse mreže.

Mercku M6s podržava glasovne asistente poput Amazon Alexe i Google Assistanta, što korisnicima omogućava upravljanje mrežom putem glasovnih naredbi. Glasovne funkcije uključuju pauziranje interneta ili provjeru statusa mreže, čime se dodatno povećava praktičnost uređaja.

Također, uređaj nudi roditeljski nadzor, što je idealno za obitelji s djecom. Ova funkcija omogućava ograničavanje pristupa određenim web stranicama i postavljanje vremenskih ograničenja za korištenje interneta. Sve značajke lako se postavljaju putem mobilne aplikacije.

Mercku M6s dostupan je u sjajnoj crnoj ili bijeloj izvedbi. Kompaktne dimenzije omogućuju diskretno postavljanje, dok funkcionalan dizajn s ventilacijom sprječava pregrijavanje.

Podrška za EasyMesh standard omogućava integraciju s drugim kompatibilnim uređajima, čime se korisnicima pruža fleksibilnost u proširenju mreže. Uređaj koristi MediaTek procesor koji osigurava brzu obradu podataka, smanjuje latenciju i povećava ukupnu učinkovitost mreže. Performanse su učinkovite, s održavanjem visokih brzina čak i na većim udaljenostima od glavnog čvora. Kanadski proizvođač poznat je po sigurnosti i stabilnosti svojih mrežnih rješenja, a trenutačna akcijska cijena na hrvatskom tržištu dodatno povećava njegovu atraktivnost.