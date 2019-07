Kažnjavaju ih, a oni nastavljaju zarađivati milijarde - što se točno događa s Facebookom?

Jedna od najpopularnijih i najozloglašenijih društvenih mreža današnjice uskoro će zaprimiti masivnu kaznu zbog neadekvatnog odnosa prema privatnim podacima svojih korisnika. Facebook i njegov šef Mark Zuckerberg unatoč svemu nastavljaju trljati ruke

Facebook bi uskoro mogao dobiti kaznu Federalne trgovinske komisije (FTC) u iznosu od 5 milijardi dolara zbog skandala Cambridge Analytice u kojemu su privatne informacije preko 50 milijuna korisnika bile iskorištene bez njihovog dopuštenja. Premda nitko nije to očekivao, Facebookova dionica je unatoč najavljenoj kazni skočila za 1 posto, što je najviše razveselilo izvršnog direktora Marka Zuckerberga koji, podsjetimo, u džepu drži 88.1 posto Facebookovih dionica.

Zuckerberg i suradnici znali su što ih čeka te su godišnje financijske planove gradili s pretpostavkom da će doći do kazne. Investitori nisu izgubili niti cent, sve ide po planu, i novac sukladno tome nastavlja dolaziti.

Ne mogu im ništa

Situacija je možda bila drukčija da je FTC nenadano povećao kaznu, no činjenica je da su komisija i vrh Facebooka do točnog broja došli nagodbom, što znači da je Zuckerbergov imperij na cijelu stvar bio i te kako spreman. Ovo sve ostavlja mnogo neodgovorenih pitanja, no ono koje nas najviše brine je kako će ova mlaka i neadekvatno provedena mjera utjecati na druge tehnološke kompanije koje raspolažu našim podacima, koje prate naše ponašanje na internetu te nastavljaju zarađivati na ljudima koji su im pružili (previše) povjerenja.