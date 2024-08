Pogledajte prekrasne fotografije plavog supermjeseca iz cijelog svijeta

L. Š. 20.08.2024 u 12:02

U ponedjeljak u kasnim satima ljudi diljem svijeta svjedočili su rijetkom fenomenu - plavom supermjesecu. Nažalost, vremenske prilike nisu išle na ruku nama u Hrvatskoj zbog nevremena, no zato su iz ostatka svijeta stigle prekrasne fotografije. Mjesec je bio vidljivo veći nego inače. Kada Mjesec dosegne točku najbližu Zemlji u svojoj orbiti, poznatu kao perigej, nalazi se u položaju supermjeseca. Kako kruži oko Zemlje po eliptičnoj putanji, postoji točka u kojoj je najbliži Zemlji (perigej) i točka u kojoj je najudaljeniji (apogej). Supermjesec se događa kada se pun ili mlad Mjesec nađe u perigeju. Udaljen je oko 384.000 kilometara od Zemlje, no u ponedjeljak navečer bio je 23.000 kilometara bliži. Mjesec nije doslovno plav; zbog refrakcije svjetlosti u atmosferi pri zalasku Sunca bio je crvene ili žute boje. U četiri mjeseca zaredom imat ćemo četiri puna supermjeseca, no samo jednom plavi supermjesec