Pad ChatGPT-ja izazvao je kaos. Koliko nam šteti previše AI-ja u poslu?

U utorak je došlo do velikog globalnog prekida rada ChatGPT-ja. Tisuće korisnika prijavljivale su probleme s OpenAI-jevim chatbotom, među ostalim u Hrvatskoj. Naposljetku je problem riješen, no bio je to povod za zbijanje šala na račun pretjeranog korištenja ChatGPT-ja u poslu, privatno, pa i u školama i na fakultetima. No uz sve šale i pošalice, istovremeno se nameće pitanje - oslanjamo li se previše na AI alate i kako to utječe na nas?

Istraživanje, objavljeno u Harvard Business Reviewu i provedeno na više od 3500 ljudi, pokazalo je da radnici koji koriste AI za obavljanje zadataka, poput pisanja objava na društvenim mrežama ili službenih dopisa, rade brže i kvalitetnije. No kad nakon toga prijeđu na zadatke bez pomoći tehnologije, osjećaju manjak motivacije i porast osjećaja dosade.

U prosjeku njihova unutarnja motivacija pada za 11 posto, a dosada raste za čak 20 posto. Oni koji su radili bez pomoći AI-ja nisu imali takve psihološke oscilacije.