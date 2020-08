Isprobali smo slušalice Samsung Galaxy Buds Live; ovo su dojmovi

Dok su prvi Budsi radili na svim smartfonima, ali najbolje značajke zadržavali za Samsungove uređaje, druga i trenutna treća generacija otvaraju vrata brojnim platformama te funkcioniraju na svemu od PC-ja do iPhonea

Galaxy Buds Live su najnovije Samsungove slušalice s kućištem koje služi kao baterija te u suradnji s mobilnim uređajem pružaju korisniku niz korisnih opcija poput odgovaranja na pozive, komunikacije s digitalnim asistentom i utišavanja vanjske buke. Dok su prvi Budsi radili na svim smartfonima, ali najbolje značajke zadržavali za Samsungove uređaje, druga i trenutna treća generacija otvaraju vrata brojnim platformama te funkcioniraju na svemu od PC-ja do iPhonea.

Dizajn i osjećaj korištenja

Najnovije slušalice iz Samsunga izgledaju kao grah i funkcioniraju jako dobro. U uho se stavljaju sa zvučnikom usmjerenim direktno u ušni kanal te ne dolaze sa silikonskim stabilizatorima koji pomažu da slušalica malo bolje sjedne u uho. Da, u početku je osjećaj malo čudan i da, izgledaju kao da će svakog trenutka ispasti, no to traje dok se ne naviknete. Galaxy Buds Live su unatoč prvom dojmu vrlo stabilne slušalice (osim ako imate vrlo male uši). Također su otporne na male količine vode, što znači da se nismo morali brinuti zbog znoja tijekom, recimo, treninga. Jedini problem je to što ih s drugim parom većih silikonskih stabilizatora nije moguće zatvoriti u nosivi punjač/kutijicu.