I to smo doživjeli: Policajci upotrijebili dron za razoružavanje osumnjičenog

Policije diljem svijeta sve češće koriste dronove u svom radu za nadzor i izviđanje. No, ured šerifa američkog grada Sacramenta otišao je korak dalje
Kako su objavili na svojim Facebook stranicama, pohvalili su se da su prvi uspjeli iskoristiti dron ne bi li razoružali sumnjivca.
U videu koji su objavili, pokazuju kako su pripadnici ureda šerifa koristili dron, ali i robotskog psa ne bi li savladali 30-godišnjaka koji se zabarikadirao u svom domu.
Kako navode, pregovarači su više puta pokušali natjerati osumnjičenog muškarca da se mirno preda i izađe iz kuće, ali nisu dobili nikakav odgovor. Stoga su se poslužili dronom koji su usmjerili prema njegovoj kući i locirali muškarca kako se skriva u kutu garaže. Nakon što su ga pronašli, pričvrstili su snažan magnet za dron i pokušali mu oteti nož koji je držao.
Na snimci se vidi kako dron lebdi točno iznad muškarca koji je u tom trenutku ležao i nije reagirao na dron. Potom odjednom nož leti prema gore i pričvršćuje se za magnet.
Iz ureda šerifa imali su potrebu napomenuti kako to što se vidi u snimci nije napravljeno pomoću umjetne inteligencije. Da ne bi bilo zabune.
Nakon toga, iz šerifovog ureda upotrijebili su robotskog psa Bustera kako bi raskrčili put kroz garažu ne bi li lakše došli do muškarca i uhitili ga.
Kako su priopćili, uhićen je zbog kršenja odredbi uvjetnog otpusta, a policija ga traži i zbog više optužbi za teška kaznena djela.