I to smo doživjeli: Policajci upotrijebili dron za razoružavanje osumnjičenog

Policije diljem svijeta sve češće koriste dronove u svom radu za nadzor i izviđanje. No, ured šerifa američkog grada Sacramenta otišao je korak dalje

Kako su objavili na svojim Facebook stranicama, pohvalili su se da su prvi uspjeli iskoristiti dron ne bi li razoružali sumnjivca. U videu koji su objavili, pokazuju kako su pripadnici ureda šerifa koristili dron, ali i robotskog psa ne bi li savladali 30-godišnjaka koji se zabarikadirao u svom domu.

Meet 30-year-old Austin Carter, a rapist, registered sex offender, and parolee-at-large with a violent criminal history and prior barricaded suspect incidents. Unbeknownst to deputies on scene, once he knew the the Special Enforcement Detail (SWAT) was on scene, he consumed all… pic.twitter.com/U7brpyly3G — Sacramento Sheriff (@sacsheriff) June 24, 2026

Kako navode, pregovarači su više puta pokušali natjerati osumnjičenog muškarca da se mirno preda i izađe iz kuće, ali nisu dobili nikakav odgovor. Stoga su se poslužili dronom koji su usmjerili prema njegovoj kući i locirali muškarca kako se skriva u kutu garaže. Nakon što su ga pronašli, pričvrstili su snažan magnet za dron i pokušali mu oteti nož koji je držao. Na snimci se vidi kako dron lebdi točno iznad muškarca koji je u tom trenutku ležao i nije reagirao na dron. Potom odjednom nož leti prema gore i pričvršćuje se za magnet.