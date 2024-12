Prvi europski centar izvrsnosti u Hrvatskoj: FER i partneri osnivaju CoE MARBLE

'Centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivo plavo gospodarstvo' (CoE MARBLE - Centre of Excellence in Maritime Robotics and Technologies for Sustainable Blue Economy) projekt je iza kojega kao koordinator i osnivač stoje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) i partneri Norwegian University of Science and Technology iz Norveške, Consiglio Nazionale delle Ricerche iz Italije, te iz Hrvatske Institut Ruđer Bošković, MARINN - Maritime Innovation Cluster, DIH Agrifood Hrvatska te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Uz ulaganje u izvrsne istraživače u području pomorske robotike i tehnologija iz cijeloga svijeta, infrastrukturna ulaganja obuhvatit će sjedište CoE MARBLE u prostorima Brodarskog instituta te tri pilot lokacije u Šibeniku i Rijeci: pametno uzgajalište dagnji, pametnu marinu te poligon za autonomna plovila u Šibeniku. Centar izvrsnosti MARBLE odabran je za financiranje u iznosu od 30 milijuna eura, u konkurentnom procesu evaluacije koji je trajao gotovo godinu i pol.