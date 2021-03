Google se pohvalio: Najnoviji Chrome njihov je najučinkovitiji preglednik do sad

Najnoviji Chrome 89 je prema Googleu, apsolutno najbrža i najelegantnija verzija popularnog programa

Ako pitate Google, korisnici Windowsa osjetit će poboljšanje 'do 22 posto manje resursa u samom procesu, 8 posto u rendereru i 3 posto u opterećenosti grafičke kartice.' Ovi brojevi su, ako uzmemo u obzir da je Chrome vrlo zahtjevan program, vrlo impresivni.

Google tvrdi da Chrome 90 koji je do korisnika počeo stizati 2. ožujka, puno učinkovitija aplikacija od prethodnika. Njegove poboljšane performense trebale bi biti vidljive na svim platformama, premda Google u Chromium blogu nije eksplicitno spomenuo i Appleov iOS.

PREPUSTITE TO APPLEU

Što se korisnika Androida tiče, Chrome 89 navodno pruža 13 posto brže performanse na platformi i to uz pomoć nečeg što Google naziva 'Freeze-Dried Tabs'. Svaki put kad na Androidu zatvorite Chrome, on će pohraniti 'laganu' verziju otvorenih kartica. Idući put kad pokrenete Chrome, on će automatski učitati pohranjene verzije - 'dok se ostatak kartice učitava u pozadini, pohranjena verzija omogućava skrolanje, zumiranje i poveznice'.

Kompanija je također izbacila video u kojem demonstrira 'zamrznute kartice'.