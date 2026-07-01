Državno izborno povjerenstvo predstavilo virtualnog pomoćnika Glas AI

Virtualni pomoćnik GlasAI dostupan je građanima od 1. srpnja, 24 sata dnevno, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva, www.izbori.hr.

Riječ je, kako ističu u DIP-u, o digitalnom alatu namijenjenom 'bržem i jednostavnijem pristupu informacijama o Povjerenstvu, izborima, referendumima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te drugim pitanjima iz nadležnosti DIP-a'.

Navode kako je riječ o dodatnom izvoru informacija čiji je cilj olakšati pristup informacijama, posebno u razdobljima pojačanog interesa javnosti tijekom izbora, referenduma i provedbe nadzora financiranja.

Virtualni pomoćnik razvijen je u suradnji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i DIP-a u okviru projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. pod nazivom 'Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške'.