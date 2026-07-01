BRŽI I LAKŠI PRISTUP

Državno izborno povjerenstvo predstavilo virtualnog pomoćnika Glas AI

L. Š. / Hina

01.07.2026 u 14:03

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DIP
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Državno izborno povjerenstvo (DIP) predstavilo je u srijedu virtualnog pomoćnika za informiranje građana pod nazivom GlasAI, koji će omogućiti brži i jednostavniji pristup informacijama o samom DIP-u, izborima, referendumima i sličnim temama

Virtualni pomoćnik GlasAI dostupan je građanima od 1. srpnja, 24 sata dnevno, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva, www.izbori.hr.

Riječ je, kako ističu u DIP-u, o digitalnom alatu namijenjenom 'bržem i jednostavnijem pristupu informacijama o Povjerenstvu, izborima, referendumima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te drugim pitanjima iz nadležnosti DIP-a'.

Navode kako je riječ o dodatnom izvoru informacija čiji je cilj olakšati pristup informacijama, posebno u razdobljima pojačanog interesa javnosti tijekom izbora, referenduma i provedbe nadzora financiranja.

Virtualni pomoćnik razvijen je u suradnji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i DIP-a u okviru projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. pod nazivom 'Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške'.

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