Dosta vam je YouTubea? Evo kako možete trajno izbrisati ili privremeno suspendirati svoj profil

Googleova super popularna društvena video platforma mjesto je prema kojeg svakodnevno posjećuju milijuni surfera. Što treba, doduše, napraviti ako se od njega želite udaljiti?

Kako pobjeći?

Za početak odite na YouTube i prijavite se (ako već niste automatski prijavljeni). Kliknite na ikonicu vašeg profila (sličica ili kružić s inicijalima, ako niste uploadali sliku) smještenu u gornjem desnom kutu ekrana. U izborniku koji će se pojaviti pronađite postavke, odnosno Settings i kliknite na njih.

Na idućoj stranici birajte stavke Activated settings na samom dnu izbornika na lijevoj strani i spustite se do naprednih postavki odnosno Advanced Settings. Tamo na samom dnu birajte brisanje kanala klikom na 'DELETE CHANNEL' i kliknite na tipku Delete Account. Nakon toga ponovno upišite svoju lozinku i odlučite želite li sve brisati ili sakriti. Ako niste spremni izbrisati svoj profil, kliknite na 'I want to hide my content', potvrdite obje kockice te pritisnite tipku 'HIDE MY CONTENT'. Jednostavno!