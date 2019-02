Deset malih trikova koji će vam pomoći da se bolje služite Googleovim kartama

1/10

Putovanja automobilom ne svode se uvijek na vožnju od točke A do točke B. Vrlo često to znači da ćete na putu do mora prvo svratiti do hotela za kućne ljubimce, ili do kolegice s posla koja će zbrinuti vaše fikuse ili sukulente. Potom ćete skrenuti do krčme s dobrom janjetinom, obići neki muzej ili ostatke kakve građevine... Google je tu da vas precizno navede do svakog od željenih mjesta. Da biste dodali više odredišta u mobilnu aplikaciju Google karata, jednostavno unesite početnu točku i krajnje odredište, a zatim kliknite tri točkice u gornjem desnom kutu ekrana. Pojavit će se izbornik s opcijom 'Dodaj stanicu'. Možete dodati i više mjesta na kojima ćete se zaustaviti. Postoji čak i 'drag and drop' opcija unutar itinerara, koja dakako ne radi ako koristite opciju javnog prijevoza.