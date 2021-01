Čak 120 tisuća specijalnih solarnih panela varaždinskog Solvisa prekrit će krovove novog Googleova data centra u Kaliforniji

Posao s Googleom potiho se pripremao dvije godine, a isporuka posljednjih panela očekuje se u ožujku. Do ljeta bi trebao proraditi i podatkovni centar u Kaliforniji, a hoće li biti i novih ugovora, za tportal otkriva direktor Solvisa Stjepan Talan

Vijest da netko surađuje s Googleom često završi na naslovnicama medija, naročito ako takva vijest dolazi iz kakve ekonomski krhke zemlje poput Hrvatske. A još kad se spomenu nove tehnologije , solarni paneli i futuristički projekti, onda bi to moglo ući i u kategoriju 'prijelomnih vijesti'.

Google je, kaže direktor Talan, do njih došao preko švicarskog partnera. U to vrijeme u svijetu nije bilo puno proizvođača solarnih panela, naročito ne onih koji bi bili sposobni prihvatiti takvu specijalnu narudžbu, kakva je izrada pokrova za Googleove data centre. Solvisu na ruku ide i to što nije velika firma u globalnim razmjerima pa se lako može prilagoditi posebnim željama kupaca.

Oni su pronašli svoju nišu i mogu se pohvaliti doista impresivnim pothvatima, kakva je zgrada Međunarodne škole u Kopenhagenu, u čijih se 12.000 solarnih panela plavozelene nijanse zrcali okolno more. Po sličnom principu solarnim su panelima obložili i bolnicu u danskom Bronholmu.