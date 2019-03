Besmrtnost, supersnaga, otpornost na bolesti... Ovo su znanstvena područja na kojima se već naveliko radi

1/9

Način na koji ljudi mogu vidjeti svijet oko sebe dosta se promijenio u prošlom stoljeću. Sada postoje teleskopi koji mogu vidjeti velike udaljenosti kroz prostor i tako male leće koje mogu pretvoriti vaše oči u kamere. Sam ljudski vid tu je prilično ograničen, no i to se polako mijenja. Znanstvenici sa sveučilišta u Massachusettsu razvili su način da miševi, a možda i jednog dana ljudi, najnormalnije vide u mrklom mraku, kao da je bijeli dan. Miševima je ta supersila omogućena jednostavnom injekcijom koja sadrži nanoantenu. To znači da bi i ljudi jednog dana mogli najnormalnije gledati u mraku ako si ubrizgaju injekciju ili popiju tableticu nanorobota. Neka druga kibernetička istraživanja istovremeno rade na protetičkim mrežnicama koje mogu vratiti vid slijepim i slabovidim osobama.