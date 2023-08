Amazon testira novi sustav ocjenjivanja, malo je zbunjujući

Uvede li Amazon ovakav sustav prikaza ocjena potencijalnim kupcima ne bi bilo na prvu jasno je li prosječna ocjena proizvoda 5 ili 3,5, jer je u oba slučaja predstavljen jednom žutom zvjezdicom. Također nije odmah vidljivo koliko je određeni proizvod dobio doasad recenzija sada, budući da novi sustav prikazuje samo postotak ocjena od 5 zvjezdica.

Ipak, Amazon nije u potpunosti uklonio raščlambu ocjena i detalje. Potencijalni kupci koji gledaju broj recenzija koje je proizvod dobio, a ne samo njegovu prosječnu ocjenu, mogu kliknuti kako bi vidjeli analizu njegovih ocjena na stranici proizvoda. To nije idealno i moglo bi značiti dulje vrijeme za odabir proizvoda za kupnju nego što bi to trebalo, ali barem postoji opcija. Glasnogovornik Amazona nije potvrdio eksperimentalnu značajku i jednostavno je za The Verge izjavio: ‘Uvijek radimo na inovacijama u korist kupaca kako bismo im pružili najbolje moguće iskustvo kupnje’.