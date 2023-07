AGROOM – nova ljetna IT oaza na Jadranu

Za sve one koji su očarani brzinom razvoja tehnologija te makro i mikro promjena koje nastaju iz dana u dan, ali i za sve one koji žele istovremeno najbolje od oba svijeta – vrhunske rezultate i odličan odmor, imamo uzbudljive vijesti. Agroom, prvi IT i blockchain otok na svijetu smješten je upravo na Visu. U suradnji s Bug.hr, Agroom 21. srpnja od 19h - 22h organizira event Tech for Good powered by Bug, u sklopu kojeg će biti održano i predavanje pod nazivom 'Tehnologije koje mijenjaju svijet', a kroz koje će svi prisutni imati priliku slušati o inovacijama iz područja IT-a, Web3, blockchaina i uvidima u trenutne trendove te predviđanjima za budućnost digitalne revolucije.

Na zanimljiv, stručan i svima shvatljiv način predavanje će održati Dragan Petric, jedan od najcjenjenijih novinara u industriji te izvršni urednik portala Bug.hr, vodećeg izvora tehnoloških vijesti i recenzija. Njegovo bogato iskustvo zasigurno će pružiti jedinstvene uvide u tehnološke trendove i njihov utjecaj na naše živote. U sklopu programa eventa predavanje 'Što je Musku SpaceX, to je bebi zvečka', o umjetnoj inteligenciji i primjeni iste na projektima kojima unapređujemo zdravlje, ljudske živote pa i poljoprivredu, održat će Dženan Lojo, direktor TIS grupe. Zajedno s gostima iznenađenja ovaj event biti će prava poslastica za početnike, ali i one dobro upoznate s novim tehnologijama koji čekaju informacije i odgovore iz prve ruke, na pitanje - što je sljedeće?