Advent kakav još niste doživjeli – uz Samsung stvarajte nezaboravno

Ove godine, Samsung Holiday Café unosi dodatnu čaroliju u Advent. Posjetite nas u Varaždinu, Puli i Zagrebu na Trgu kralja i zakoračite u bajkoviti svijet u kojem tradicija susreće inovaciju. Uživajte u ukrašavanju medenjaka, snimajte najljepše trenutke uz Galaxy uređaje ili se opustite u Samsung Holiday Caféu uz vrući kakao i personalizirane blagdanske čestitke. Svaka radionica, od izrade igračaka do blagdanskih kolačića, prilika je da stvorite uspomene koje će trajati zauvijek.

Blagdani su nezamislivi bez mirisa svježe pečenih medenjaka, a radionica ukrašavanja kućica od medenjaka donosi potpuno novo iskustvo. Posjetitelji svih uzrasta pozvani su da oslobode svoju kreativnost i dizajniraju jedinstvene blagdanske kreacije. Ono što ovu radionicu čini posebnom je tehnologija tvrtke Samsung koja prati svaki vaš korak. Uz pomoć Samsung Galaxy pametnih telefona , sudionici istražuju bogat svijet blagdanskih dizajna i uzoraka, od klasičnih rustikalnih stilova do modernih remek-djela vrijednih društvenih mreža. Zahvaljujući Photo Assist značajki, svaki trenutak ukrašavanja može se snimiti, urediti i podijeliti s obitelji i prijateljima. Na kraju radionice, svaki sudionik sa sobom odnosi svoju vlastitu kućicu od medenjaka, pretvarajući kreativno iskustvo u trajnu uspomenu.

Čarolija za najmlađe

Blagdani su posebno čarobni za djecu, a radionica izrade igračaka omogućuje najmlađima da stvaraju i istražuju svoju kreativnost. U ugodnom prostoru Samsung Holiday Caféa, djeca pod vodstvom vilenjaka mogu izraditi vlastite igračke, od prvih skica do završnog ukrašavanja. Materijali su šareni, alati inovativni, a iskustvo nezaboravno. Samsung Galaxy Tab S10 uređaji pomažu djeci i roditeljima da jednostavno prate svaki korak izrade te da svoje igračke personaliziraju. Igračke koje sami izrade nisu samo zabavne, već kvalitetne uspomene koje mogu pokloniti nekome koga vole. Mjesta su ograničena, a sudionici se unaprijed prijavljuju putem društvenih mreža i promotivnih kanala, čime svako dijete može osigurati svoje mjesto u srcu ovog blagdanskog čuda.

Blagdanski portreti za vas i vaše ljubimce

Blagdani nisu potpuni bez onih koje volimo, a to uključuje i naše četveronožne prijatelje. Samsung Holiday Café ove zime nudi Paws & Claus Experience, posebno fotografsko iskustvo za vlasnike pasa i njihove ljubimce. U prigodno uređenom prostoru s rekvizitima, poslasticama i pažljivo osmišljenim scenama, posjetitelji mogu pozirati sa svojim ljubimcima za savršene blagdanske portrete. Uz Galaxy S24 Ultra kamere, svaki detalj, od sjaja u očima vašeg psa do predivno postavljenog blagdanskog dekora, snima se u najboljoj kvaliteti. Nakon fotografiranja, zahvaljujući Photo Assist značajci, posjetitelji mogu odmah izraditi personalizirane blagdanske čestitke ili ispisati fotografije kojima mogu ukrasiti svoj dom. Ovo iskustvo nije samo fotografiranje – to je način da proslavite radost blagdana s onima koje najviše volite.