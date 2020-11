Zločesti dečko svjetskog tenisa priznao što mu se dogodilo i sa čime se borio: Bio sam u mračnom prostoru...

Kontroverzni australski tenisač Nick Kyrgios priznao je u nedjelju da se tijekom proteklih godina znao naći u 'usamljenom, mračnom mjestu' boreći se protiv depresije izazvane neprekidnim tempom igranja na teniskim turnirima

'Mislim da ljudi ne razumiju kako se tenisač može osjećati usamljeno. Na terenu si sam. Ne možeš ni s kim popričati. Sve moraš sam spoznati, sam doći do rješenja. Imao sam s tim problema', izjavio je Kyrgios u razgovoru za sydneyske novine Sunday Telegraph.

Kyrgios je rekao da je oduvijek bio osjećajan te da mu je bilo teško provoditi toliko vremena izvan svog doma u Canberri i biti odvojen od obitelji, priznajući pritom da je bilo trenutaka u kojima je bio 'ozbiljno depresivan'.

'Sjećam se da sam se jedne godine u Šangaju probudio u četiri sata poslijepodne, s navučenim zavjesama. Nisam želio vidjeti danju svjetlost. Imao sam osjećaj da me nitko ne želi upoznati kao osobu, da me svi žele iskoristiti samo kao tenisača. Činilo mi se da se nikome ne mogu povjeriti. Bio sam usamljen, u mračnom prostoru. To je bio izvor onoga što se događalo.'