Ozbiljne optužbe na račun jedne od najvećih teniskih zvijezda se nastavljaju: Zbog njega sam pokušala samoubojstvo

Olya Sharypova, nekadašnja juniorska tenisačica, nastavlja s optužbama prema bivšem dečku Alexanderu Zverevu koji je trenutačno sedmi tenisač svijeta

No mlada djevojka tu se nije zaustavila, sada je dala intervju za Racquet Magazin u kojem je iznijela druge detalje njihovog odnosa odnosno da je zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja pokušala samoubojstvo u Ženevi prošle godine za vrijeme Laver kupa.



'Imali smo još jedan sukob i tu me prvi put udario u lice. U drugim me sukobima gurao, gurkao, uvijao ruke, gušio. Ali ovo je bio prvi put da me udario, stvarno udario. Nakon tučnjave napustio je sobu, a ja sam umirala. Emocionalno sam umirala. Nisam razumjela sve u svom životu. Nisam mogla razumjeti zašto imam posla s njim i zašto me ne napušta, zašto se to stalno događa. Shvaćala sam da više ne mogu živjeti ovako, da ne mogu biti više s takvom osobom, ali ona me nije željela napustiti. Znala sam da me neće pustiti', rekla je Sharypova poznatom teniskom novinaru Ben Rothenbergu.