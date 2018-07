Zlatko Dalić prije odlaska na godišnji odmor prvo mora ispuniti obećanje ruskoj volonterki; evo što točno

Stigao je na mala vrata u hrvatsku nogometnu reprezentaciju, bez ičije podrške, i samo uz svoju stručnost i bogato trenersko iskustvo koje je skupljao u arapskom svijetu. Ali u samo osam mjeseci od posrnule Hrvatske, kojoj su mnogi okrenuli leđa i koja je bila u 'kanalu', stigao je do finala svjetskog prvenstva. Naravno, riječ je o Zlatku Daliću

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, koji je svojim rezultatom pretekao i svog 'mentora' Miroslava Ćiru Blaževića, ali i odustao od 'etikete' da je sada on 'trener svih trenera', Zlatko Dalić jedan je od glavnih čimbenika ovog veličanstvenog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije.

Ne skriva se ni iza floskula ni stručnih termina, dostupan je svima, od navijača, medija do najvažnije je - igrača.

'Razgovaram s njima, iznesem im neka svoja razmišljanja, a oni ako imaju neke svoje vizije, svakako ih poslušam. Pa ako dečki igraju u klubovima poput Reala ili Juventusa, jasno je da i oni imaju nekakva svoja viđenja', pojasnio je svoj način ophođenja izbornik Dalić.

S obzriom na ovakav uspjeh, za očekivati je da 'trener svih trenera' Ćiro Blažević ostane bez svoje titule, ali Dalić o tome ne razmišlja.

'Ono što je meni najvažnije jest da ostane isti kakav sam bio. Ja ću piti kavu kako što sam pio i prije. Mene to neće prebaciti, jer sam se već opekao nekoliko puta. Ali to ne možeš znati, ako to ne prođeš. Ja sam to prošao u svom životu i našao svoju nirvanu. Mene više ništa ne može izbaciti iz takta. Je, godi to, kako ne. Ali Ćiru ne može nitko nadmašiti. Da bi bio Ćiro, moraš biti kompletan. A ja nisam kompletan kao Ćiro'.