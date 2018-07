Rakitićevo emotivno obraćanje hrvatskoj naciji: Spreman sam se istog trenutka ostaviti nogometa...

Veznjak Ivan Rakitić izlazi pred novinare kako bi se obratio svjetskoj i hrvatskoj javnosti uoči najvažnije utakmice karijere – finala Svjetskog prvenstva u Rusiji između Hrvatske i Francuske koje je na rasporedu u nedjelju (17 sati) u Moskvi

Sretan je i zbog izbora suca u finalu jer smo s njime imali fantastičan odnos u utakmici s Danskom. 'I za njega je to najveća utakmica karijeri', kaže naš veznjak dodavši u šali da će, ako treba trofej tetovirati na čelu. Upitan što finale znači za Hrvatsku, Rakitić je rekao da za to samo treba pogledati snimke s hrvatskih ulica. 'To riječi ne mogu opisati, to je četiri i pol milijuna ljudi koji igraju, to se vidjeli u svakoj utakmici, da imamo stadion koji prima 4,5 milijuna ljudi svi bi došli' rekao je.

Francuski novinar upitao je Rakitića osjećaju li se Vatreni favoritima u ovoj utakmici i smatraju li da im se trebaju 'osvetiti' za poraz 1998.godine: 'To trebamo ostaviti iza sebe. Znamo da su oni u tom trenutku pobijedili na čemu im čestitamo, a mi to želimo učiniti u nedjelju. To je nova utakmica', rekao je.