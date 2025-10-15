INSAJDER TVRDI

Zlatko Dalić napušta Hrvatsku nakon Svjetskog prvenstva? 'Rekao mi je - to bi bilo to'

A.H.

15.10.2025 u 12:54

Hrvatska će sljedeće godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Bit će to peto veliko natjecanje za Zlatka Dalića s hrvatskom reprezentacijom, a vjerojatno i njegovo posljednje.

Insajder Robert Matteoni otkriva da mu je Dalić najavio svoj oproštaj od reprezentacije.

'Dalić nam je nedavno kazao, sasvim opušteno i uvjeren u ono što govori, 'to bi bilo to'. Kad je već sam kazao da će ga se još malo trpjeti, onda se može i dodati ta crtica. Na travnjaku Bernabeua, gdje su Modrićevi gosti čekali na fotografiju za sjećanje s kapetanom Reala i Hrvatske, a koji se toga dana (25. svibnja) veličanstveno oprostio od Madrida, Zlatko Dalić uživao je u emotivnom doživljaju uz svoju diskretnu suprugu. I u kontekstu trenutka (Modrićev odlazak nakon 13 godina iz Reala) dao je jasno do znanja da će kvalifikacijski ciklus za Mundijal i očekivani plasman na završni turnir, biti i njegova završnica s Vatrenima...', piše Matteoni za Sportske novosti.

'Ne znam, vidjet ćemo nakon Amerike, što će i kako biti. Moj je cilj Svjetsko prvenstvo u Americi. To će biti deveta godina kako sam izbornik reprezentacije, sto i nešto utakmica, nešto što nisam mogao ni sanjati ni zamisliti', rekao je nedavno Dalić koji je 100. utakmicu na klupi Hrvatske odradio u Pragu protiv Češke, a 101. u svom Varaždinu protiv Gibraltara.

S Hrvatskom je osvojio svjetsko srebro 2018. godine i svjetsku broncu četiri godine kasnije.

