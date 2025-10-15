'Tuđman je zaustavio moj transfer u Juventus, ugovor od pet godina je bio na stolu'

Marić je i danas povezan s Dinamom u kojem obnaša funkciju ambasadora kluba. Osim promocije Dinama, Marić se bavi s organiziranjem raznih evenata povezanim uz zagrebački klub.

Na nedavnom gostovanju u Zona Dinamo podcastu, legendarni Marić se prisjetio igračkih dana i prepričao kako je skoro stiglo do njegovog transfera u Juventus. No, njegov odlazak na kraju je stopirao tadašnji Predsjednik Franjo Tuđman.

'Bili smo na pregovorima Dario Šimić i ja 1996. Gospodin Lippi je htio da potpišemo ugovor bili smo praktički na potpisivanju ugovora. Onda je nazvao Tuđman i rekao nemojte biti ludi, nemojte potpisati za Juventus, vratite se napravit ćemo vrhunski rezultat. Mi smo pristali na to i vratili se', započeo je Marić.

'Naravno da smo bili van sebe. Teško je. Bili smo iznenađeni cijelom situacijom. Juventus je tada osvojio Ligu prvaka, kada vam dođe jedan Lippi sigurno da ti nije svejedno. To je jedan od najboljih klubova na svijetu, imate pred sobom ugovor na pet godina, potpišete i gotovo', dodao je. Cijeli podcast možete pogledati ispod.