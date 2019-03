Zidane se kockao i na gol stavio sina Lucu; Benzema u završnici spasio 'kraljeve' poraza od posljednje momčadi lige

U posljednjoj utakmici 29. kola španjolskog nogometnog prvenstva madridski Real teškom je mukom na svom Santiago Bernabeu svladao posljednju Huescu 3:2

Posljednja momčad španjolske lige do samog je kraja 'u šahu' držala Real Madrid na njegovu Santiago Bernabeu. Čini se kako Zinedine Zidane nije niti svjestan koliko ga posla čeka do kraja sezone jer ako 'kraljevi' misle ovako igrati... To neće biti dobro.