Žestoke optužbe bivšeg čelnika Fife, osuđenog za finacijske malverzacije: Nisam ni moralist ni ispovjednik, ali SP u Kataru je velika pogreška

Bivši predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Joseph Blatter dodjelu Svjetskog prvenstva 2022. Kataru smatra 'velikom pogreškom' i ponovno je okrivio bivšeg šefa Europske nogometne federacije (UEFA) Michela Platinija za ishod izbora.

'Bez intervencije Sarkozyja (tadašnjeg francuskog predsjednika) kod Platinija, Katar nikada ne bi imao Svjetsko prvenstvo', rekao je Blatter u razgovoru za francuske novine 'Le Monde' i naglasio: 'Ovo je prvi put da je politička intervencija utjecala na promjenu nogometne odluke'.

Sve te tvrdnje, Platini je za iste novine odbacio.

'Sve je to mržnja, kleveta i zloba. Dosta je bilo. Pet godina Sepp Blatter ponavlja te lažne i neutemeljene tvrdnje. Mislio sam da će ga godine učiniti pametnijim i odvesti do istine. To što on tvrdi je potpuno neistina', poručio je Platini.