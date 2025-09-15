Zekić se vraća u SHNL? Otkriveno koji klub ga želi

Zekić je prošle sezone sa Sarajevom osvojio kup i ove sezone su očekivanja bila velika.

No, Zekić nije najbolje startao u prvenstvu, a onda je ispao u Europi od rumunjske Craiove i odstupio je.

Sad bi mogao dobiti novi posao. Kako piše Večernji list, Zekić je kandidat za klupu Istre koja je bez trenera nakon što je otpustila Gorana Tomića. Kandidati su još navodno Željko Sopić i Samir Toplak; obojica bez kluba.

Istra je dobila samo jednu od prvih šest utakmica. Ima dva remija i tri poraza i očekuje se da bi novi trener mogao biti na klupi sljedećeg vikenda kad u Pulu stiže Osijek.