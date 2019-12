Zdravko Mamić dobio nagradu za menadžera desetljeća pa otkrio čijim je novcem od Dinama napravio klub kojem se svi dive

Nekada najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa Zdravko Mamić dobio je u Sarajevu, na prvom međunarodnom festivalu dokumentarnog sportskog filma 'Simposar 2019' nagradu za sportskog menadžera desetljeća. Očekivano, njegove izjave su poprilično odjeknule…

Poznato je kako se 60-godišnji Zdravko Mamić još u lipnju 2018. godine preko noći preselio u Međugorje kako bi izbjegao izdržavanje zatvorske kazne u Hrvatskoj. No, usprkos tome njegov utjecaj na hrvatski nogomet i dalje je vidljiv jer zahvaljujući modernoj tehnologiji i povratku brata Zorana u Dinamo 'ima sve pod kontrolom.'

'Hvala Bosni i Hercegovini koja je ovako toplo primila. Hvala Nenade za sve što si dobi Dinamu i hrvatskom nogometu. Hvala ti od srca', između ostalog je kazao Mamić ispred okupljenih. Kasnije se dodatno raspričao...

A da je Zdravko Mamić jako cijenjen u regiji, pogotovo u Bosni i Hercegovini čije državljanstvo ima uz hrvatsko, vidjelo se na svečanosti u Sarajevu.

Nakon što mu je uručena nagrada Mamić se osvrnuo na glasine kako radi na tome da se aktivno angažira u nekom od klubova u regiji.

'Nema istine u tome. Postoji interes ljudi koji su me željeli privoljeti da se aktiviram, ali ne želim se vezati za jednu sredinu i jedan klub. Želim da me svi u BiH vole, a ako bih se opredijelio za jedan klub to ne bi bilo dobro za mene. Očekujem da se jednog dana vratim u Hrvatsku, ali Bosna nikada neće izaći iz mene. Ako epilog na sudu bude neki drugi, neću imati ništa protiv toga da ostanem u Bosni i Hercegovini', kazao je Mamić koji je jako zadovoljan rezultatima svog Dinama uz naglasak kako je upravo maksimirski klub podigao cijeli hrvatski nogomet što je rezultat sustavnog rada.