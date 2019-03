Zbog njega će obrana Benfice biti na mukama, a on mirno kaže: Mi u svlačionici još nismo svjesni što smo postigli...

Dinamo sutra (četvrtak, 7. ožujka, 19 sati, Arenasport 1) na Maksimiru igra prvu utakmicu osmine finala Europske lige protiv portugalskog velikana Benfice

Petković je otkrio kako još nisu previše analizirali igru portugalskog sastava.

'Još nismo odradili pravu analizu, ušli u detalje o protivniku. Međutim, cijela momčad je svjesna protiv kakvog protivnika igramo, ali osnovne stvari znamo', kaže Petković koji je ove sezone u Europskoj ligi zabio jedan gol za Dinamo.

No, o kvaliteti Benfice ne razmišlja previše...

'Teško mi je govoriti o njihovim kvalitetama. Fokusiran sam na našu igru jer ćemo kroz našu igru tražiti naše prednosti', naglašava napadač koji je na Maksimir stigao iz Italije kao velika nepoznanica.

Otkako je kao 18-godišnjak otišao iz Hrvatskog dragovoljca u Cataniju, nosio je dresove čak sedam talijanskih klubova. Osim za Cataniju igrao je i za Varese, Reggianu, Virtus Entellu, Trapani, Bolognu i Veronu. Ukupno je u Seriji A odigrao 42 utakmice, no nije uspio zabiti nijedan gol. Na 'čizmi' mu baš i nije išlo, no u Maksimiru je proigrao i stigao na prag nacionalne vrste. Do sada je u 26 nastupa zabio 10 golova, pri čemu osam u prvenstvu, te po jedan u Kupu i Europskoj ligi.

'Prije godinu dana sam se grčevito borio za ostanak u Serie A u Veroni i ovakva situacije nije nešto što sam imao u planovima. Napravio sam veliki korak naprijed što se tiče pojedinačnih i momčadskih uspjeha, presretan sam što moja karijere ide u tom smjeru, a na meni je da nastavim u tom smjeru', iskren je Bruno Petković koji je sjajnim igrama u dresu Dinama stigao i na korak do reprezentacije. Nakon što se ozlijedio Ante Rebić, Dinamov golgeter bi mogao ući u reprezentaciju kao zamjena. Za utakmice protiv Azerbajdžana i Mađarske je dobio pretpoziv, no nakon što je otpao Rebić mogao bi uskočiti na njegovo mjesto.