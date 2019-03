Nenad Bjelica uoči susreta s Benficom otkrio kako je u pripremi utakmice imao neočekivanu pomoć

Nogometaši Dinama sutra (četvrtak, 7. ožujka, 19 sati, Arenasport 1) na Maksimiru igraju prvu utakmicu osmine finala Europske lige protiv Benfice. Susret s portugalskim velikanom najavio je trener 'modrih' Nenad Bjelica koji zbog kazne neće moći voditi svoju momčad s klupe

'Bit ću tu i gdje prošli put, na stepenicama pored novinarske lože, već su spremne sjedalice... Delegat mi je dozvolio da tu mogu biti tako da ćete me vidjeti tu na ovim stepenicama, od tamo ću gledati utakmicu', otkrio je Bjelica koji je izrazito optimističan uoči sraza s Benficom.

'Najvažnije je da sam ja na zemlji, onda to i oni osjete. Nekad se dogodi da netko poleti, što je i normalno, ali mislim da su ovi dečki fokusirani na rad i ono na terenu. Ne opterećujemo ih nešto previše s protivnikom, želimo da odrade na terenu ono što odrađuju na terenu kroz cijelu sezonu. Puno razgovaramo, to su mladi dečki i treba im biti pri ruci. Imamo dobar stožer koji svemu tome pripomaže.'

'Mijenjala ili ne, sigurno će nam napraviti probleme jer je Benfica vrhunska momčad. Isto ono što oni rade u Europi to mi radimo u hrvatskom prvenstvu, puno rotiramo, a to mogu samo ekipe koje imaju veliki i široki kadar. Ne mislim da će nam to biti otežavajuća okolnost. Hoćemo li se prilagođavati njihovoj igri? Nećemo!', odlučan je trener Dinama te je otkrio kako je u pripremi utakmice imao i neočekivanu ali zvučnu pomoć.



'Želio bih se zahvaliti Niki Kovaču na pomoći i zaželjeti sve najbolje u uzvratu s Liverpoolom. Čuli smo se, da... Naravno da vam neću reći o čemu smo pričali, ali jako mi je pomogao sa svojim informacijama, iako je to bila neka druga Benfica, drugi trener, drugi igrači. Neke informacije su mi jako dobro došle, ali ne mogu ulaziti u detalje', tajnovit je Nenad Bjelica.