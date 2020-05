Jedna od najvećih pobjeda hrvatskje reprezentacije je ona na Wembleyju protiv Engleske (3:2) u sklopu kvalifikacija za Euro 2008.

Taj poraz teško je pogodio tadašnjeg engleskog izbornika Stevea McClarena koji je utakmicu odgledao ispod kišobrana, jer je padala jaka kiša. U razgovoru za Sky Sports McClaren se prisjetio jednog od najtežih trenutaka karijere.

'Sjećam se kako sam nakon te utakmice pitao psihologa kako da iz ovoga izađem u komadu. Nije mi bilo ugodno napustiti kuću, spavaću sobu, biti među ljudima. Psiholog mi je samo rekao: 'Otiđi u pećinu, zaključaj se na tjedan ili deset dana, zapiši svoja iskustva, što god si naučio, dobro i loše, zatvori tu knjigu i nastavi s trenerskim poslom', izjavio je McClaren pa dodao:

'Da nisam imao nekoga da mi to kaže ne bih to napravio. Ali na kraju sam upravo to napravio. To mi je bila trauma i jedino ako shvatiš da imaš problem možeš se oporaviti. Morate pričati o tome i biti iskreni oko toga.'