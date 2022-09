Zagrebaši bez ponajboljeg igrača gostuju kod prvaka Njemačke. Evo što Musa misli o tom hendikepu

Rukometaši PPD Zagreba u četvrtak će od 20.45 sati u susretu 2. kola skupine A Lige prvaka gostovati kod njemačkog prvaka Magdeburga

"Svaki protivnik u Ligi prvaka je težak, a Magdeburg svakako spada među najteže. Nakon dugo godina opet nastupaju u Ligi prvaka, momčad su sa odličnim igračima na svakoj poziciji, imaju sjajnu atmosferu u svojoj dvorani i zasigurno da su favoriti u ovom susretu. Stanje u našoj ekipi nije najsjajnije, dodatno nas je poremetila ozljeda Zvonimira Srne koji neće moći igrati u Njemačkoj. Pomalo smo 'kratki' na poziciji lijevog vanjskog, ali imamo to što imamo i računamo na one koji su zdravi. Svakako da nam je želja odigrati bolje nego protiv GOG-a, popraviti loš utisak koji smo ostavili u prvom kolu. Svjesni jesmo težine gostujućeg terena u Magdeburgu i nadamo se da ćemo pružiti dobru partiju, pa rezultat kako bude. Pred nama je izuzetno težak zadatak, naravno da se ne predajemo, ali naš prvi i osnovni zadatak jest da odigramo bolje nego u prvoj utakmici", kazao je trener PPD Zagreba Ivica Obrvan te se potom osvrnuo na protivničku ekipu:

"Poduplani su na svakoj poziciji, ali to je i logično jer drugačije i ne može biti sastavljena ekipa koja igra na toj razini u najjačoj ligi svijeta. Motor njihove momčadi je srednji vanjski Gisli Kristjansson od kojeg sve kreće i koji je neviđeno brz u igri jedan na jedan. Uz njega valja izdvojiti i desnog vanjskog Omara Ingija Magnussona, odnosno na lijevoj strani njemačkog reprezentativca Philipa Webbera. Ova dvojica Islanđana jako puno toga rješavaju u igri jedan na jedan, ako niste dobro postavljeni jako ih je teško zaustaviti. Imaju veliku brzinu, a na to se sjajno nadopunjuje Weber koji ima odličan šut. Krila i pivoti su im također fantastični, sve u svemu jedna sjajna ekipa", zaključio je Obrvan.

Kružni napadač PPD Zagreba Željko Musa tijekom svoje karijere je branio i boje Magdeburga.

"Mislim da nas čeka pravi rukometni spektakl u GETEC Areni. Fanatični navijači, dvorana u kojoj se igrači Magdeburga osjećaju iznimno ugodno i u kojoj ekipa, za koju moram istaknuti da je uistinu vrhunska, rijetko gubi. Cijeli roster im je posložen kako oni žele, u napadačkom dijelu prednjače niži i brži igrači, rukometaši koji probijaju do šest metara i uglavnom idu jedan na jedan. Tranzicija im je fantastična, sjajno koriste greške protivničkih napada i traže što više lakih pogodaka. Što se tiče žestokog ritma igranja svaka tri dan, njima to nije problem. Znam to iz prve ruke i mogu posvjedočiti da su na svakoj poziciji pokriveni s dva jednako kvalitetna igrača. Također je zanimljivo kako uvijek traže slične igrače na istim pozicijama, tako ih ni eventualna ozljeda ne može poremetiti u tome da igraju onakav rukomet kakav oni žele", istaknuo je Musa koji se osvrnuo i na stanje u momčadi hrvatskog prvaka:

"Što se tiče naše ekipe dobra je vijest da nam se vratio Aleks Kavčić koji će nam biti velika pomoć u oba pravca u ovoj sezoni. S druge strane, veliki je peh što se ozlijedio Zvone Srna koji je u ovom uvodnom dijelu sezone bio naš najbolji igrač. Puno toga se vrtjelo oko Srne i napadački i obrambeno, tako da je sasvim izvjesno da će nam on faliti. Ipak, moje je razmišljanje da se ekipa prepoznaje upravo u trenucima kada se ponajbolji pojedinci ozljede. Nama je on izuzetno bitan igrač, ali mi moramo ići na pobjedu u svakoj utakmici i u ovoj situaciji moramo pokušati pobjeđivati bez njega".