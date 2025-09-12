Zagreb je domaćin najvećem Svjetskom prvenstvu ikad održanom u Hrvatskoj

Od 13. do 21. rujna Zagreb je domaćin seniorskog Svjetskog prvenstva u hrvanju, uvjerljivo najvećeg i najbrojnijeg natjecanja od samostalnosti Hrvatske

Hrvatska će od 13. do 21. rujna biti domaćin Svjetskog prvenstva u hrvanju, koje će se održati u zagrebačkoj Areni, a naša će reprezentacija imati čak 14 predstavnika u sva tri hrvačka stila.

U grčko-rimskom stilu boje Hrvatske branit će osmorica hrvača: Ivan Lizatović (do 63 kg), Dominik Etlinger (do 67 kg), Pavel Puklavec (do 72 kg), Antonio Kamenjašević (do 77 kg), Karlo Kodrić (do 82 kg), Ivan Huklek (do 87 kg), Filip Smetko (do 97 kg) i Marko Koščević (do 130 kg). Slobodni stil donosi nastupe petorice hrvatskih reprezentativaca – Vedrana Luketina (do 74 kg), Marka Nikolića (do 79 kg), Kreše Škugora (do 86 kg), Filipa Hukleka (do 97 kg) i Filipa Koščića (do 125 kg). Hrvatska će imati i jednu predstavnicu u ženskom hrvanju, Veroniku Vilk, koja će nastupiti u kategoriji do 72 kilograma.

sp u hrvanju Evo kad se bore hrvatski hrvači i hrvačice Grčko-rimski način do 63 kg - Ivan Lizatović (20. i 21. rujna)

do 67 kg - Dominik Etlinger (20. i 21. rujna)

do 72 kg - Pavel Puklavec (19. i 20. rujna)

do 77 kg - Antonio Kamenjašević (18. i 19. rujna)

do 82 kg - Karlo Kodrić (18. i 19. rujna)

do 87 kg - Ivan Huklek (20. i 21. rujna)

do 97 kg - Filip Smetko (19. i 20. rujna)

do 130 kg - Marko Koščević (18. i 19. rujna) Žene do 72 kg - Veronika Vilk (17. i 18. rujna) Slobodni način do 74 kg - Vedran Luketin (14. i 15. rujna)

do 79 kg - Marko Nikolić (14. i 15. rujna)

do 86 kg - Krešo Škugor (13. i 14. rujna)

do 97 kg - Filip Huklek (15. i 16. rujna)

do 125 kg - Filip Koščić (13. i 14. rujna)

Ono što treba naglasiti je činjenica da će Hrvatska, nakon što je bila domaćin dvaju Svjetskih rukometnih prvenstava – ženskog 2003. i muškog 2009. godine – te Svjetskog prvenstva u gađanju letećih meta u disciplini trap održanog u Osijeku 2022., ovo biti tek treće Svjetsko prvenstvo u jednom olimpijskom sportu od samostalnosti. Uz to je ovo uvjerljivo najbrojnije i najveće natjecanje jer se očekuje više od 900 hrvača i hrvačica iz više od 100 zemalja svijeta! Svemu treba pribrojati i izbornike, trenere te ostale članove timova poput liječnika, fizioterapeuta..., pa će ovo Svjetsko prvenstvo u hrvanju definitivno oboriti mnoge rekorde, barem što se brojnosti tiče.

Hrvanje - jedan od najstarijih poznatih sportova Hrvanje se ubraja među najstarije sportove na svijetu, s tradicijom dugom više od pet tisućljeća. Najraniji prikazi dolaze iz sumerske civilizacije, gdje se spominje i u slavnom Epu o Gilgamešu. U starom Egiptu pronađeni su crteži u grobnicama Beni-Hassana s desecima scena hrvanja, što svjedoči o tome da su već tada postojala određena pravila i uloga sudaca. Posebnu važnost hrvanje je imalo u antičkoj Grčkoj – smatralo se ne samo sportom nego i znanošću te neizostavnim dijelom odgoja mladih. Od 708. godine prije Krista postalo je dio antičkih Olimpijskih igara. Među legendama toga doba istaknuo se Milon iz Krotona, višestruki olimpijski pobjednik koji je postao sinonim za hrvačku snagu i izvrsnost. Tijekom Rimskog Carstva hrvanje je bilo omiljeno i u vojnim redovima i među plemstvom. Iako su Olimpijske igre ukinute u 4. stoljeću, hrvanje je preživjelo kroz srednji vijek i renesansu, nastavljajući se razvijati i prilagođavati novim vremenima. Danas sportom upravlja međunarodna organizacija United World Wrestling, koja organizira natjecanja u različitim disciplinama i promiče hrvanje kroz obrazovne programe, treninge i globalna natjecanja.

'Ovo je sigurno najveće natjecanje koje je Hrvatska ikad organizirala. Više od 100 zemalja, oko 1000 natjecatelja i natjecateljki! Plus treneri, osoblje... Sigurno najveće natjecanje u povijesti Hrvatske. E, sad kad bi 'upala' još koja medalja za Hrvatsku... Nekakva su očekivanja da ćemo osvojiti barem dvije medalje', kaže nam nekadašnji hrvatski reprezentativac Robert Ribarić, danas trener i jedan od čelnih ljudi Hrvačkog kluba Lika Zagreb.

Otkrio nam je Ribarić u tko bi od naših mogao do medalje... 'Dolaze svi najjači i najbolji, a od naših se očekuje da bi Ivan Huklek (do 87kg) trebao u borbu za medalje. Bio je peti na Olimpijskim igrama, tu je među najboljima, u samom vrhu, blizu medalje. On je po meni favorit broj 1 od naših hrvača na ovom SP-u u Zagrebu. Tu je i Antonio Kamenjašević (do 77kg), trebao bi se i on boriti za medalju. Koliko znam, spremni su, bore se na svom terenu, doma su, imat će podršku navijača', kaže Ribarić koji je prošle godine na Svjetskom veteranskom prvenstvu u Poreču osvojio brončanu medalju (do 78 kilograma). 'Ovo je sigurno najveći hrvački događaj u našoj, hrvatskoj povijesti', naglasio je Ivan Huklek uoči početka natjecanja te napomenuo:

Sve što trebate znati o hrvanju Hrvanje je borilački sport, ali i standardna disciplina modernih Olimpijskih igara od prvih dana do danas. U njemu se dva protivnika nadmeću nastojeći jedan drugoga svladati raznim tehnikama i zahvatima, no bez ikakvih udaraca. Upravo je to osnovna razlika između hrvanja i drugih borilačkih sportova – zabranjeno je udaranje rukama, nogama, laktovima ili glavom, kao i nesportski potezi poput grebanja, ugriza ili napada na genitalije. Kroz povijest se hrvanje razvilo u brojne stilove i s različitim pravilima – od tradicionalnog sumo hrvanja i juda do modernih slobodnih stilova. Svi ti oblici dijele ista načela, ali se razlikuju u trajanju mečeva, načinu bodovanja i popisu dopuštenih tehnika. Danas se na međunarodnim natjecanjima priznaju dva glavna stila – slobodni i grčko-rimski. Njihova je temeljna razlika u tome što je u grčko-rimskom stilu dozvoljeno hvatanje isključivo iznad pojasa, dok se u slobodnom stilu zahvati smiju izvoditi na cijelom tijelu. Kako bi natjecanja bila ravnopravna, hrvači i hrvačice raspoređeni su po težinskim kategorijama. Kod muškaraca one obuhvaćaju raspon od 50 do 120 kilograma, dok su kod žena kategorije nešto užeg raspona, od ispod 48 do iznad 72 kilograma. Borba se sastoji od perioda u trajanju od po dvije minute. Najčešće se hrva tri perioda, a pobjednik je onaj tko osvoji barem dva. U praksi to znači da ako jedan natjecatelj slavi u prva dva perioda, dvoboj se odmah završava njegovom pobjedom.

'Drago mi je što imam tu priliku u svojoj karijeri nastupati na Svjetskom prvenstvu, u svojem gradu, u svojoj državi. To nije malena stvar i ne događa se svakome u karijeri. Meni sigurno dodatna motivacija i jedino što sada mogu reći da ću u svakoj borbi dati sve od sebe i pokušati hrvati iz borbe u borbu. Što se konkurencije tiče, nemam što puno govoriti. Ovo je Svjetsko prvenstvo, u svim kategorijama su došli najbolji borci neovisno tomu što je prva godina poslije olimpijskih igara. Zato će biti puno paklenih borbi.' S njim se slaže i Antonio Kamenjašević.

'Srednja kategorija je uvijek po meni najteža, ima puno dobrih boraca, svatko svakog može pobijediti, vidjet ćemo što bude, ali jedva čekam', poručio je Kamenjašević i dodao: 'Trebam pet borbi da bi došao do medalje, a uz finale to je šest borbi, a jedna od tih je kvalifikacijska borba. Bez kvalifikacijske borbe koju se nadam izbjeći, to bi bilo pet borbi ukupno s finalom.'