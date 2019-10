Zabrinuti Nenad Bjelica otkrio u kakvom su stanju dva najvažnija igrača Dinama: Vjerujem da će biti spremni, ali...

Nogometaši Dinama danas (18 sati, Arenasport 3) igraju utakmicu 12. kola Hrvatski Telekom Prve lige. 'Modre' čeka gostovanje na 'vrućem terenu' u Velikoj Gorici, a trener Nenad Bjelica ne može računati na kapetana Arijana Ademija te prvog strijelca Brunu Petkovića. Protiv Gorice će se još nekako 'pokrpati', ali u utorak (22. listopada) Dinamo u Ligi prvaka gostuje kod Šahtara

Teški su dani pred trenerom Dinama Nenadom Bjelicom . Danas će njegova momčad gostovati u Velikoj Gorici, no svi su mislima već u sljedećem tjednu jer 'modri' u utorak u Ligi prvaka gostuju kod ukrajinskog Šahtara.

Ne treba posebno isticati koliko Ademi i Petković znače Dinamu, bez njih to jednostavno ne bi bilo to.

'Da, nadamo se i vjerujemo da do utorka mogu biti spremni. Ako budu od subote u treningu, a nadamo se da će biti, to je dovoljno vremena da ih maksimalno pripremimo. Oni su dosta igrali u proteklom periodu, tako da gubitak ova tri-četiri dana neće značiti ništa za njih.'

Progovorio je Bjelica i o mogućnosti da hrvatski izbornik Zlatko Dalić za utakmicu posljednjeg kola kvalifikacija za plasman na Euro 2020. godine protiv Slovačke pozove Dinu Perića. Naime, Domagoj Vida i Dejan Lovren zbog kartona ne mogu igrati u toj utakmici, a Perić je u sjajnoj formi.

'Nije on slučajno u reprezentaciji, ne igra slučajno u Dinamu. Sve je ostvario sa svojim igrama, sve je ostvario na terenu. Već 16, 17 mjeseci on igra na jako dobrom nivou, u prošloj sezoni je više dobivao šanse u Hrvatski Telekom Prvoj ligi, ove igra i u prvenstvu i u europskim utakmicama gdje pokazuje zavidan nivo. Vjerujem da Perić može pomoći reprezentaciji, ali izbornik sigurno zna koje će biti najbolje rješenje za reprezentaciju. U izostanku ova dva važna igrača, on ima četiri, pet stopera na koja može računati, vjerujem da će odabrati dva najbolja', rekao je trener Dinama Nenad Bjelica.