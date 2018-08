Za sjajnog napadača i dalje nema mjesta u Chelseaju, sad su ga posudili 'šišmišima'

Belgijski reprezentativni napadač Michy Batshuayi sljedeću će sezonu provesti na posudbi iz Chelseaja u Valenciji...

No, za njega i dalje u momčadi Chelseaja nema mjesta, a 'bluesi' traže previše za sjajnog, ali ipak nedovoljno afirmiranog napadača. U Borussiji je bio sjajan, željeli su ga 'žuto-crni' otkupiti od Chelseaja, no jednostavno je bio - preskup. Sad će novu afirmaciju potražiti u španjolskom prvenstvu, momčad Valencije bi mu morala odgovarati jer 'šišmiši' igraju ofenzivno, na gol više pa bi i on trebao profitirati.