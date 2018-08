Čelnici Hajduka otvoreno o budućnosti 'bilih', sastanku s igračima i trenerom, rasprodaji...

Predsjednik Uprave Hajduka Jasmin Huljaj na konferenciji za medije izjavio je kako su 'bili' prodajom Josipa Radoševića i Tome Bašića u ovom prijelaznom roku namaknuli sredstva koja su osigurala financijsku stabilnost kluba...

Odgovarajući na upite u vezi kapetana Hajduka Zorana Nižića koji nije nastupio u utakmici protiv Steaue u četvrtak jer je prije te utakmice izvjestio kako 'nije spreman' Bjelanović je kazao kako je Nižić malo uzdrman jer nije ostvaren njegov transfer u turski klub.

'Nismo bili spremni pustiti Nižića jer je on naš stožerni igrač, ali i zbog financijskih uvjeta koji nam nisu dovoljno odgovarali. Razumijem Nižića ad je to njemu bila financijska mogućnost da možda osigura egzistenciju, ali mislim da bi interes Hajduka trebao biti ispred svih. U tom smislu Nižića je to malo uzdrmalo, no ja se nadam kako ćemo to u idućem razdoblju riješiti', objasnio je Bjelanović nejasnoće glede 'tihog štrajka' Hajdukova kapetana...