Za njih oko Luke Modrića nema nikakve dileme; konkurencija potučena do nogu

Za čitatelje španjolskog dnevnika AS nema nikakve dileme, najbolji nogometaš godine je hrvatski kapetan i Realov veznjak Luka Modrić

Fifa je objavila popis imena igrača koji konkuriraju za najboljeg igrača u 2018., nagradu koja se zove 'The Best', jer je došlo do razlaza s France Footballom koji je zadržao pravo na naziv Zlatna lopta.

Španjolski AS pitao je svoje čitatelje tko bi trebao dobiti Fifino priznanje o kojem inače odlučuju kapetani nacionalnih vrsta, izbornici, navijači te novinari.