Za Mirka Barišića dileme nema: Zdravko Mamić je još uvijek član Dinama!

U Maksimiru je održana redovna godišnja Skupština Dinama na kojoj su prisutni skupštinari, njih 50 od ukupno 80, izglasali novi Statut...

No, na samom početku nije sve krenulo 'glatko' kao na prethodnim Skupštinama. Dnevni red nije prošao jednoglasno jer je jedini glas protiv član Nadzornog odbora Ognjen Naglić.

'Sprema se novi Statut, bit će i izglasan, no moja je primjedba što taj važan dokument nije na vrijeme dostavljen svim Skupštinarima. Ja sam u klubu svaki dan, vidio sam ga tek prije dva sata. Stari je Statut prošao sve 'Jovanovićeve inspekcije', po njemu smo mogli još dugo raditi. Žalosti me što se oko kluba spominju afere SMS, kupovine jacuzzija, netko se na surov način narugao vođenju kluba', kazao je u svom izlaganju Naglić, no sve je to bio 'pucanj u prazno' jer je novi Statut vrlo brzo izglasan.

Ovo su samo neke od važnijih izmjena: