Damir Mišković progovorio o tome kako će milijunski dugovi utjecati na budućnosti kluba

Damir Mišković, predsjednik i vlasnik riječkog prvoligaša gostovao je u talk-showu Orlando na Kanalu RI u kojemu je otvoreno govorio o trenutnom financijskom stanju u klubu, otkrio je dio planova za 2019. godinu te najavio moguće transfere...

Predsjednik i vlasnik Rijeke prvi je put javno potvrdio da većinu sredstava koje je Social sport, inače tvrtka u vlasništvu Gabrielea Volpija, uložio u gradnju tog objekta tek treba vratiti. Naime, dug vlasnika HNK Rijeke prema zakladi Gabrielea Volpija iznosi čak 18 milijuna eura!

'Kredit je jako povoljan, vraćamo ga bez problema. Preostalo je vratiti veći dio kredita, ostalo je malo manje od 18 milijuna eura. Dobili smo fantastične uvjete, ne bojim se toga. Objavili smo brojke na stranicama kluba, gdje se može vidjeti poslovanje u zadnjih pet godina', kazao je Mišković i potom najavio dodatno smanjivanje klupskog budžeta za sljedeće razdoblje.

'Probat ćemo smanjiti budžet na oko deset milijuna eura', otkrio je Mišković i pojasnio:

'Ali ne ide to tako lako. Mislim da je sve preko devet ili deset milijuna eura u konkurenciji Hrvatski Telekom Prve lige - previše. Ako igraš Europu, to je druga stvar, ali za borbu za vrh u HT Prvoj ligi budžet od osam do deset milijuna eura više je nego dovoljan!'

Kazao je ponešto i o bivšem treneru Matjažu Keku.