Vušković zaludio navijače HSV-a: Pogledajte za koliko je prodan njegov dres

Mladi, tek osamnaestogodišnji branič prvi je put krenuo od početka u seniorskoj hrvatskoj reprezentaciji, u svom drugom nastupu za Vatrene. Time se samo nastavlja njegova nevjerojatna sezona – sezona igrača koji se nametnuo kao jedan od najvećih, ako ne i najveći talent nove generacije hrvatskog nogometa.

Nakon transfera u Tottenham procijenjeno je da je za njegov razvoj najbolje da dobije minutažu negdje drugdje, a posudba u HSV pokazala se idealnim rješenjem. U Hamburgu igra puno i igra odlično – prema statistikama spada među najuspješnije braniče lige, a sada će nositi i jedan od najvrjednijih dresova u povijesti njemačkog kluba.

U posljednjem kolu Bundeslige HSV je zaigrao u posebnim dresovima u sklopu inicijative 'Mi protiv raka – prevencija može spasiti živote', čija je svrha bila podići svijest o važnosti preventivnih pregleda. Posebni dresovi nošeni su u utakmici protiv Borussije Dortmunda, a nakon susreta ponuđeni su na aukciji, gdje su cijene odmah počele prelaziti tisuću eura, piše HSV24.

Najviše interesa izazvao je upravo dres mladog hrvatskog stopera. Vuškovićev dres dosegnuo je oko 10 tisuća eura, a ponude se mogu slati do 23. studenoga. Cjelokupan prihod namijenjen je kampanji "yeswecan!cer", koja promiče cijepljenje mladih protiv HPV-a.