PRAVO BOGATSTVO

Vušković zaludio navijače HSV-a: Pogledajte za koliko je prodan njegov dres

N.M.

16.11.2025 u 23:19

Luka Vušković
Luka Vušković Izvor: Profimedia / Autor: KBS-Picture Kalle Meincke / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Luka Vušković u petak je ostvario jedan od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri.

Mladi, tek osamnaestogodišnji branič prvi je put krenuo od početka u seniorskoj hrvatskoj reprezentaciji, u svom drugom nastupu za Vatrene. Time se samo nastavlja njegova nevjerojatna sezona – sezona igrača koji se nametnuo kao jedan od najvećih, ako ne i najveći talent nove generacije hrvatskog nogometa.

vezane vijesti

Nakon transfera u Tottenham procijenjeno je da je za njegov razvoj najbolje da dobije minutažu negdje drugdje, a posudba u HSV pokazala se idealnim rješenjem. U Hamburgu igra puno i igra odlično – prema statistikama spada među najuspješnije braniče lige, a sada će nositi i jedan od najvrjednijih dresova u povijesti njemačkog kluba.

U posljednjem kolu Bundeslige HSV je zaigrao u posebnim dresovima u sklopu inicijative 'Mi protiv raka – prevencija može spasiti živote', čija je svrha bila podići svijest o važnosti preventivnih pregleda. Posebni dresovi nošeni su u utakmici protiv Borussije Dortmunda, a nakon susreta ponuđeni su na aukciji, gdje su cijene odmah počele prelaziti tisuću eura, piše HSV24.

Najviše interesa izazvao je upravo dres mladog hrvatskog stopera. Vuškovićev dres dosegnuo je oko 10 tisuća eura, a ponude se mogu slati do 23. studenoga. Cjelokupan prihod namijenjen je kampanji "yeswecan!cer", koja promiče cijepljenje mladih protiv HPV-a.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPALI I POBJEGLI

NAPALI I POBJEGLI

Policija otkrila detalje sačekuše za hrvatske navijače u Crnoj Gori
fantastično

fantastično

Evo zašto Hrvatska slavi Haalandovo razbijanje Italije
blamaža italije

blamaža italije

Evo što je rekao šokirani Gattuso nakon nezapamćenog debakla Italije

najpopularnije

Još vijesti