Vinicius divljao na El Clasicu, a sad se oglasio i Xabi Alonso

S. M.

31.10.2025 u 11:27

Vinicius Jr.
Vinicius Jr. Izvor: Screenshot / Autor: Sportklub
Vinicius Junior bio je u centru pažnje zbog sramotnog ponašanja u derbiju protiv Barcelone (2:1).

Brazilac je podivljao nakon što ga je Xabi Alonso izvadio iz igre sredinom drugog poluvremena.

Vinicius je urlao, nije ni dao ruku treneru i otišao je u svlačionicu iako se kasnije vratio. Njegove reakcije razbjesnile su navijače Reala, a na redovnoj press konferenciji uoči utakmice s Valencijom o tome je govorio i Realov trener.

'Dali smo igračima dva dana odmora nakon El Clasica, a u srijedu smo svi zajedno imali sastanak. Vini je bio odličan, govorio je iz srca, bio je iskren i bio sam jako zadovoljan. Što se mene tiče, ta priča je završena', rekao je Alonso.

Novinari su inzistirali na detaljima i na Brazilčevom statusu u momčadi, ali se Španjolac nije dao smesti.

'Triput sam vam odgovorio na to pitanje. Sve je riješeno. Razumijem da vas to zanima, ali molim vas da i vi razumijete mene', odgovorio je.

