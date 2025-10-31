Vinicius divljao na El Clasicu, a sad se oglasio i Xabi Alonso

Brazilac je podivljao nakon što ga je Xabi Alonso izvadio iz igre sredinom drugog poluvremena.

Vinicius je urlao, nije ni dao ruku treneru i otišao je u svlačionicu iako se kasnije vratio. Njegove reakcije razbjesnile su navijače Reala, a na redovnoj press konferenciji uoči utakmice s Valencijom o tome je govorio i Realov trener.

'Dali smo igračima dva dana odmora nakon El Clasica, a u srijedu smo svi zajedno imali sastanak. Vini je bio odličan, govorio je iz srca, bio je iskren i bio sam jako zadovoljan. Što se mene tiče, ta priča je završena', rekao je Alonso.

Novinari su inzistirali na detaljima i na Brazilčevom statusu u momčadi, ali se Španjolac nije dao smesti.

'Triput sam vam odgovorio na to pitanje. Sve je riješeno. Razumijem da vas to zanima, ali molim vas da i vi razumijete mene', odgovorio je.