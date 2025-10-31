RASPLET VRLO BRZO?

Real Madrid odredio cijenu za Viniciusa: Brazilac je na potezu

S.Š.

31.10.2025 u 10:40

Vinicius Jr (lijevo) i Arda Güler
Vinicius Jr (lijevo) i Arda Güler Izvor: EPA / Autor: SERGIO PEREZ
Bionic
Reading

'Slučaj Vinicius Jr.' svakim danom dobiva novo poglavlje, a događaji iz nedavnog El Clasica ponovno su doveli brazilskog napadača u središte pažnje

Iako se Vinicius posljednjih dana javno ispričao, to nije utišalo kritike koje ga okružuju, pa mnogi u Španjolskoj vjeruju da je njegov odlazak sve izgledniji – posebno ako uskoro ne produži ugovor.

Kako otkriva novinar Iván Martín, sportski čelnici Real Madrida vrlo su jasni po pitanju igrača s brojem sedam:

'Real Madrid zna da će se prije ili kasnije morati sastati s Viniciusom i pokušati obnoviti pregovore o produženju ugovora, jer Florentino Pérez neće dopustiti da jedan od simbola aktualnog projekta ode bez odštete 2027. godine, kada mu istječe sadašnji ugovor', izjavio je Martín za OK Diario.

vezane vijesti

U Madridu su već donijeli odluku – sljedeći mjeseci bit će presudni. Klub i Vinicius morat će otvoreno razgovarati o njegovoj budućnosti.

Sâm Brazilac je posljednji put o toj temi rekao:

'Nadam se da ću ovdje ostati još mnogo godina, uvijek sam govorio da je ovo klub mog života. Vrlo sam sretan sa svime – trenerom, stožerom, suigračima – i želim ostati. Imam ugovor do 2027. godine i želim cijelu karijeru provesti ovdje i ispisati veliku povijest s ovim klubom'.

No sada će morati prijeći s riječi na djela, što navijači s nestrpljenjem iščekuju, jer bi time napokon završila sapunica koja ne koristi ni igraču ni klubu.

Prihvatiti ponudu koju mu nudi Real Madrid bio bi najbolji dokaz Viniciusove odanosti klubu – posebno zato što mnogima nije jasno zašto traži plaću usporedivu s onom Kyliana Mbappéa, iako je trenutno daleko od forme koja ga je nekada svrstala među najbolje igrače svijeta.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
I ŠTO SADA?

I ŠTO SADA?

Francuz od 3,5 milijuna eura reagirao na objavu da ga je Dinamo izbacio iz ekipe
posao desetljeća

posao desetljeća

Jedan od najvećih svjetskih klubova slavi potpis zvijezde Dinama; poznato je i koliko će Modri zaraditi
bolnica na maksimiru

bolnica na maksimiru

Dinamo protiv Rijeke mora bez čak šestorice ozlijeđenih, ali lošim vijestima tu nije kraj

najpopularnije

Još vijesti