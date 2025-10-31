Real Madrid odredio cijenu za Viniciusa: Brazilac je na potezu

Iako se Vinicius posljednjih dana javno ispričao, to nije utišalo kritike koje ga okružuju, pa mnogi u Španjolskoj vjeruju da je njegov odlazak sve izgledniji – posebno ako uskoro ne produži ugovor.

Kako otkriva novinar Iván Martín, sportski čelnici Real Madrida vrlo su jasni po pitanju igrača s brojem sedam:

'Real Madrid zna da će se prije ili kasnije morati sastati s Viniciusom i pokušati obnoviti pregovore o produženju ugovora, jer Florentino Pérez neće dopustiti da jedan od simbola aktualnog projekta ode bez odštete 2027. godine, kada mu istječe sadašnji ugovor', izjavio je Martín za OK Diario.