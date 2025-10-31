Real Madrid odredio cijenu za Viniciusa: Brazilac je na potezu

'Slučaj Vinicius Jr.' svakim danom dobiva novo poglavlje, a događaji iz nedavnog El Clasica ponovno su doveli brazilskog napadača u središte pažnje
Iako se Vinicius posljednjih dana javno ispričao, to nije utišalo kritike koje ga okružuju, pa mnogi u Španjolskoj vjeruju da je njegov odlazak sve izgledniji – posebno ako uskoro ne produži ugovor.
Kako otkriva novinar Iván Martín, sportski čelnici Real Madrida vrlo su jasni po pitanju igrača s brojem sedam:
'Real Madrid zna da će se prije ili kasnije morati sastati s Viniciusom i pokušati obnoviti pregovore o produženju ugovora, jer Florentino Pérez neće dopustiti da jedan od simbola aktualnog projekta ode bez odštete 2027. godine, kada mu istječe sadašnji ugovor', izjavio je Martín za OK Diario.
U Madridu su već donijeli odluku – sljedeći mjeseci bit će presudni. Klub i Vinicius morat će otvoreno razgovarati o njegovoj budućnosti.
Sâm Brazilac je posljednji put o toj temi rekao:
'Nadam se da ću ovdje ostati još mnogo godina, uvijek sam govorio da je ovo klub mog života. Vrlo sam sretan sa svime – trenerom, stožerom, suigračima – i želim ostati. Imam ugovor do 2027. godine i želim cijelu karijeru provesti ovdje i ispisati veliku povijest s ovim klubom'.
No sada će morati prijeći s riječi na djela, što navijači s nestrpljenjem iščekuju, jer bi time napokon završila sapunica koja ne koristi ni igraču ni klubu.
Prihvatiti ponudu koju mu nudi Real Madrid bio bi najbolji dokaz Viniciusove odanosti klubu – posebno zato što mnogima nije jasno zašto traži plaću usporedivu s onom Kyliana Mbappéa, iako je trenutno daleko od forme koja ga je nekada svrstala među najbolje igrače svijeta.